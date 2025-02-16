Бразильский боец UFC назвал себя наполовину русским

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер назвал себя наполовину русским. Его слова приводит Sport24.

Бразильский боец UFC назвал себя наполовину русским
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«Я наполовину русский, я иду до конца», заявил Уокер после победы над американцем Донтейлом Мэйсом на турнире UFC Vegas 102.

Таким образом, он сделал отсылку к песне Shaman «Я русский».

Уокер признался, что очень любит Россию, так как страна дала ему другую жизнь.

«У меня появился хороший тренер. В России я нашел жену. В России родилась моя доченька. Моя жизнь это Россия», поделился он.

В активе 27-летнего Уокера 13 побед при единственном поражении в смешанных единоборствах.

Бокс/MMA