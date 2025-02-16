Бразильский боец UFC назвал себя наполовину русским

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер назвал себя наполовину русским. Его слова приводит Sport24.

« Я н а п о л о в и н у р у с с к и й , я и д у д о к о н ц а » , — з а я в и л У о к е р п о с л е п о б е д ы н а д а м е р и к а н ц е м Д о н т е й л о м М э й с о м н а т у р н и р е U F C V e g a s 1 0 2 .

Таким образом, он сделал отсылку к песне Shaman «Я русский».

Уокер признался, что очень любит Россию, так как страна дала ему другую жизнь.

« У м е н я п о я в и л с я х о р о ш и й т р е н е р . В Р о с с и и я н а ш е л ж е н у . В Р о с с и и р о д и л а с ь м о я д о ч е н ь к а . М о я ж и з н ь — э т о Р о с с и я » , — п о д е л и л с я о н .

В активе 27-летнего Уокера 13 побед при единственном поражении в смешанных единоборствах.