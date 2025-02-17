Календарь боёв в ММА и боксе 17-23 февраля, Бивол — Бетербиев, Стивенсон — Скофилд, Сехудо — Ядонг, Дюбуа — Паркер

В программе очень много бокса и турнир UFC.

Реванш Бетербиева и Бивола затмит все. Главные поединки недели
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Предстоящая неделя в мире единоборств будет насыщенной на спортивные события. Особенно это касается профессионального бокса: в Саудовской Аравии состоится грандиозный турнир, в карде которого сразу шесть титульных поединков, в том числе и долгожданный реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Не обойдётся и без традиционного турнира UFC, где в главном событии выступит бывший двойной чемпион промоушена и олимпийский чемпион Генри Сехудо.

22 февраля. Игорь ГлазковШамиль Гамзатов

В Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 35. В главном событии вечера в клетку выйдет экс-боец UFC и PFL Шамиль Гамзатов. После путешествия по топовым зарубежным лигам Гамзатов продолжает карьеру в России и добрался до уральского промоушена. В соперниках у него один из главных проспектов лиги, непобеждëнный Игорь Глазков, за которого будет болеть местная публика — легко Шамилю точно не будет.

22 февраля. Артур БетербиевДмитрий Бивол

Турки Аль аш-Шейх продолжает радовать поклонников бокса громкими боями. В прошлом году ему удалось организовать объединительный поединок между российскими чемпионами в полутяжёлом весе — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой, как и ожидалось, получился близким и зрелищным, судьбу победителя решили судьи, которые отдали предпочтение Артуру. Но, конечно, реванш после такого поединка был просто необходим, и Турки решил не откладывать дело в долгий ящик. 22 февраля всë внимание будет приковано к Саудовской Аравии, где Бетербиев и Бивол снова разделят ринг.

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22 февраля. Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер

«Королевский» дивизион сейчас переживает смену поколений. Постепенно уходят те, кто долгое время правил в тяжёлом весе: Александр Усик, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер. Появляются новые имена, которые готовы заменить их. Одним из таких боксёров является Даниэль Дюбуа. Британец дал тяжёлый бой Усику и едва не нокаутировал украинца, однако проиграл в итоге. Но Даниэль не опустил руки и добрался до ещё одного титульного боя, в котором растерзал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира. Теперь Дюбуа предстоит первая защита пояса против непростого Джозефа Паркера, который имеет в своём активе победу над Уайлдером — поединок намечается крайне интересный.

22 февраля. Шакур Стивенсон — Флойд Скофилд

В карде турнира в Саудовской Аравии будет и титульный поединок в лёгком весе. Одна из главных звëзд дивизиона — непобеждëнный Шакур Стивенсон — будет проводить защиту пояса WBC против непобеждëнного Флойда Скофилда. Стивенсона давно хотят свести и с Джервонтой Дэвисом, и с Василием Ломаченко, но пока объединительных поединков устроить не удалось. Задача у Стивенсона будет непростой: 22-летний Скофилд рвётся на вершину, и для него это будет первый серьëзный шанс громко заявить о себе.

22 февраля. Вëрджил Ортис — Исраил Мадримов

В первом среднем весе в Саудовской Аравии также состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC, правда, за временный пояс. Непобеждëнный Вëрджил Ортис, которому прогнозировали бой с Тимом Цзю, проведёт поединок с Исраилом Мадримовым. Мадримов был тёмной лошадкой дивизиона, но затем уверенно разобрался с Магомедом Курбановым, завоевав пояс чемпиона мира, а после дал очень тяжёлый бой одному из лучших боксёров современности — Теренсу Кроуфорду. Так что сейчас Исраил уже не выглядит аутсайдером, даже в бою с небитым Ортисом.

В ночь с 22 на 23 февраля. Генри Сехудо — Сонг Ядонг

В США состоится турнир UFC Fight Night 252, возглавит который поединок двух топовых представителей легчайшего веса. Бывший двойной чемпион промоушена олимпийский чемпион Генри Сехудо возвращается в клетку. После трёхлетней паузы Сехудо провёл два поединка, в обоих уступил, но дал тяжёлые бои Алджамейну Стерлингу и Мерабу Двалишвили. Сейчас Генри располагается на седьмой строчке рейтинга, и для возвращения в титульную гонку ему нужна победа. В соперниках будет крепкий китайский боец Сонг Ядонг, бои с которым всегда получаются тяжёлыми для соперников — Пётр Ян не даст соврать. Так что на бумаге этот бой крайне интригующий.

Бокс/MMA
Мераб Двалишвили
Шамиль Гамзатов
Генри Сехудо
Петр Ян
Теренс Кроуфорд
Тим Цзю
Шакур Стивенсон
Деонтей Уайлдер
Артур Бетербиев
Джозеф Паркер
Дмитрий Бивол
Тайсон Фьюри
Василий Ломаченко
Энтони Джошуа
Александр Усик
Магомед Курбанов
Игорь Глазков