Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по армрестлингу

Виталий Лалетин в напряжённой схватке победил Артёма Морозова.

© Чемпионат.com

Российский армрестлер Виталий Лалетин стал абсолютным чемпионом мира, победив в титульной схватке теперь уже экс-чемпиона Артёма Морозова из Казахстана. За победу в супертяжёлом весе на левой руке Лалетин получил золотую перчатку, а после окончания поединка отдал должное сопернику.

Титульная схватка состоялась в Тбилиси на очередном турнире East vs West, который считается главным в мире армрестлинга. Туда нет отбора, только приглашения для сильнейших от организаторов. Лалетин давно мечтал провести именно титульный, а не очередной рейтинговый поединок. В июле 2024 года в Стамбуле эти же соперники боролись на правой руке, и тогда Лалетин просто раздавил Морозова.

К схватке в Тбилиси оба подошли в топ-форме и выдали один из лучших поединков на левой руке в истории. Это утверждают практически в один голос известные армрестлеры настоящего и прошлого, которые высказались после окончания схватки.

Для победы соперникам нужно было забрать четыре раунда, и поначалу Морозов выглядел сильнее. Но Лалетин сумел перехватить инициативу, продемонстрировав даже то, что владеет техникой флоп-пресса, чего раньше не было. Кроме того, Виталий показал, что серьёзно поработал над выносливостью. В итоге российский богатырь победил со счётом 4-2 и получил золотую перчатку из рук Грузинского Халка – Левана Сагинашвили.

Возможно, на результате схватки сказалась травма, о которой Морозов говорил со своими секундантами в перерывах между раундами, но и Лалетин вышел с травмой связки предплечья. Впрочем, в армрестлинге нет здоровых людей – всех что-то беспокоит.

« Я в с е г д а г о в о р и л , ч т о Артём – сильный и опытный спортсмен, однако в этот раз его немножко не хватило. Но я думаю, что он справится и ещё даст мне жару. Пресс? Когда деваться некуда, то есть пресс, однако его нужно отрабатывать. Я не отрабатывал, но на кону золотая перчатка, пояс чемпиона, нельзя было не воспользоваться прессом. Может, у меня и на правой руке есть, я пока не проверял. Мне самым главным было взять одну перчатку, а по поводу второй я подумаю, насколько она мне нужна», — сказал после победы Лалетин.

« Я г о т о в б ы л н а 1 0 0 % , а п о т о м ч т о с л у ч и л о с ь , т о и с л у ч и л о с ь . У м е н я с т а р а я т р а в м а , в о в р е м я п о е д и н к а о н а н а ч а л а м е н я б е с п о к о и т ь , н о э т о н е о п р а в д а н и е . Я д о в о л е н т е м , к а к б о р о л с я . Д а л х о р о ш и й б о й с о п е р н и к у , к о т о р о г о с ч и т а л н о м е р о м о д и н . Н е д у м а ю , ч т о к т о - т о е щ ё с м о ж е т д а т ь е м у т а к о й ж е х о р о ш и й б о й » , — с к а з а л Морозов.

А потом уточнил, что намерен вернуться, но сейчас главное – восстановление.

« К а к р у к а ? Д а в с ё з а м е ч а т е л ь н о ( в о р и г и н а л е б ы л и с п о л ь з о в а н о н е п е ч а т н о е в ы р а ж е н и е . — П р и м . « Ч е м п и о н а т а » ) , х р у с т н у л а и х р у с т н у л а . П р о с т о д а й т е м н е в р е м я . Н а к о н е ц - т о с м е н я с н я л и э т о б р е м я , н е б ы л о в о з м о ж н о с т и о т д о х н у т ь , д о б а в и т ь , н у ж н о б ы л о з а щ и щ а т ь т и т у л . С е й ч а с з а й м у с ь з д о р о в ь е м и в е р н у с ь » , — о т м е т и л к а з а х с т а н с к и й а р м р е с т л е р .

Что касается Лалетина, то ему предстоит защищать свой титул, если это будут схватки на левой руке, или проводить рейтинговые поединки на правой. Обладателем титула на правой руке является Леван Сагинашвили.