В WBA хотят сделать бои дольше. Скандальное правило отменяли из-за трагедии

Лучшим боксёрам решили затруднить жизнь?

© Чемпионат.com

Профессиональный бокс переживает период активного развития. Поэтому организации задумываются над тем, чтобы сделать вид спорта ещё более привлекательным и интересным для зрителей, болельщиков. Внезапно появилась довольно неожиданная идея. В WBA всерьёз решили рассмотреть возможность проведения 15-раундовых поединков. Стоит отметить, что такой шаг может стать возвращением к прошлому. 40 лет назад бои проходили именно по таким правилам. Более того, формат использовался абсолютно во всех чемпионских поединках. Но в итоге случилась трагедия, которая заставила отменить его.

История данного формата, к сожалению, имеет жуткий след в истории профессионального бокса. 15-раундовые титульные поединки использовались до 1982 года. Переломный момент случился в бою между корейцем Ким Дук Ку и американцем Рэем Манчини. Интересно, что бились они именно за пояс чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе. Поединок складывался сложно для каждого из боксёров. А в 14-м раунде был остановлен. Кореец проиграл и сразу же после завершения титульника впал в кому. К сожалению, спасти спортсмена не удалось – он скончался в больнице через несколько дней. Практически моментально формат перестали использовать в WBC, позже по тому же пути пошли WBA и IBF.

Любопытно, что первым с идеей выступил не функционер, а действующий боксёр – Теофимо Лопес. Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе отметил, что поединки за звание абсолютного чемпиона являются самым лучшим и красивым, что есть в джентльменском виде спорта. И именно по этой причине они должны отличаться от всех остальных по формату. Более того, так можно будет добиться большей справедливости, если дело доходит до судейского решения:

« Д а в а й т е д о б а в и м е щ ё т р и р а у н д а , т о г д а м ы т о ч н о б у д е м з н а т ь , к т о н а с т о я щ и й ч е м п и о н . М н е к а ж е т с я , э т о б у д е т с и м в о л и ч н о , п о с к о л ь к у б у д е т д е м о н с т р и р о в а т ь в а ж н о с т ь т о г о , з а ч т о м ы б ь е м с я » .

Казалось, инициатива не найдёт особого отклика. Слишком уж давно организации отказались от такого сложного и изнурительного для бойцов формата. Но внезапно её поддержал президент WBA Хильберто Мендоса-младший. И даже сообщил, что готов поспособствовать в реализации. Правда, функционер сразу подчеркнул, что система может быть внедрена только в поединках, в которых сталкиваются лучшие боксёры на планете:

« W B A г о т о в а о б д у м а т ь в о з в р а щ е н и е 1 5 - р а у н д о в ы х б о ё в и п р о р а б о т а т ь э т у и д е ю в т е с т о в о м р е ж и м е , н о р е ч ь м о ж е т и д т и т о л ь к о о п о е д и н к а х с у ч а с т и е м б о к с е р о в ч р е з в ы ч а й н о в ы с о к о г о у р о в н я » .

Флагманом современного бокса является Саудовская Аравия. А там негативно относятся к подобной идее. Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений Турки Аль аш-Шейх: «Нет, я никоим образом не поддерживаю эту идею. Это плохо для здоровья боксёров, и я никогда не поддержу возвращение 15-раундовых боёв. По моему мнению, даже 12-раундовый бой может быть слишком тяжёлым для здоровья спортсмена. О 15 раундах не может быть и речи. Такие бои никогда не должны состояться».

Стоит отметить, что современному боксу возвращение такого формата вряд ли сыграет на руку. Конечно, частично можно понять доводы Лопеса и президента WBA. Однако нужно понимать, что 15 раундов – это невероятный стресс для организма боксёра. Кроме того, за такой отрезок выбрасывается огромное количество ударов, большинство из которых летит в голову. Так стоит ли так сильно рисковать здоровьем топовых бойцов? Кроме того, складывается ощущение, что увеличение дистанции поединков скажется на их смотрибельности лишь негативно. В последнее время боксёрский мир увидел два громких боя за звание абсолютного чемпиона мира. И каждый добирался до судейского решения. Особенно яркими они не получились, никто не хотел рисковать. А если раундов станет больше, то первая половина поединка может превратиться в «танцы» в ринге.

Реформы – это хорошо, но при грамотном подходе и обоснованности. Кажется, возвращение 15-раундовых поединков не тот случай. Кроме того, слишком уж ужасную историю за спиной имеет этот формат. Вряд ли все организации повторят шаг WBA и задумаются о его возрождении.