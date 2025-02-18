Бивол заявил, что после боя с Бетербиевым может перейти в первый тяжелый вес

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что после боя с соотечественником Артуром Бетербиевым может попробовать свои силы в первом тяжелом весе.

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Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 22 февраля в Эр‑Рияде. Первый поединок боксеров состоялся в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей (114–114, 115–113, 116–112). Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

— М о ж е т б ы т ь , п о п р о б у ю с в о и с и л ы в п е р в о м т я ж е л о м в е с е , п о ч е м у б ы и н е т ? М н е в с ё р а в н о , с к е м и к о г д а я б у д у д р а т ь с я п о с л е 2 2 ф е в р а л я . М е н я э т о н е в о л н у е т . У м е н я с е й ч а с н е з а к о н ч е н н ы е д е л а с Б е т е р б и е в ы м . П о с л е э т о г о , е с л и м н е п о с т у п и т п р е д л о ж е н и е , т о н е в а ж н о , к т о б у д е т м о и м с о п е р н и к о м , — ц и т и р у е т Б и в о л а T h e R i n g .

Бивол на профессиональном ринге одержал 23 победы и потерпел одно поражение, на счету Бетербиева 21 победа в 21 поединке.

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