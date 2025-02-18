Бивол заявил, что после боя с Бетербиевым может перейти в первый тяжелый вес

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что после боя с соотечественником Артуром Бетербиевым может попробовать свои силы в первом тяжелом весе.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 22 февраля в Эр‑Рияде. Первый поединок боксеров состоялся в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей (114–114, 115–113, 116–112). Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
— Может быть, попробую свои силы в первом тяжелом весе, почему бы и нет? Мне всё равно, с кем и когда я буду драться после 22 февраля. Меня это не волнует. У меня сейчас незаконченные дела с Бетербиевым. После этого, если мне поступит предложение, то неважно, кто будет моим соперником, — цитирует Бивола The Ring.
Бивол на профессиональном ринге одержал 23 победы и потерпел одно поражение, на счету Бетербиева 21 победа в 21 поединке.
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