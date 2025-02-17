Бивол объяснил отказ Бетербиева пожать ему руку

Российский боксер Дмитрий Бивол объяснил, с чем связан отказ от рукопожатия со стороны своего ближайшего соперника, россиянина Артура Бетербиева. Его слова приводит The Stomping Ground на YouTube.

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« С л у ш а й , я т о ж е н е с т а л ж а т ь е м у р у к у в о т в е т . П о ч е м у о н т а к п о с т у п и л ? Т а к о й у н е г о х а р а к т е р . О н н е ж м е т р у к у с в о и м с о п е р н и к а м . А я ж м у р у к и о п п о н е н т а м . М ы п р о с т о р а з н ы е л ю д и . В с е л ю д и р а з н ы е , и э т о н о р м а л ь н о » , — з а я в и л Б и в о л .

31 января Бетербиев и Бивол отказались от рукопожатия во время интервью. Сообщалось, что во время интервью ведущий спросил, общаются ли боксеры между собой вне камер. боксеры ответили отрицательно, а также они отказались жать друг другу руки во время беседы.

Реванш в противостоянии Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола после этого поражения стала статистика 23-1.