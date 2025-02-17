Нганну назвал предпочтительного соперника для следующего боя в ММА

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец лиги PFL камерунец Фрэнсис Нганну сообщил, что в следующем поединке по правилам ММА хотел бы встретиться с экс-чемпионом Bellator в полутяжёлом весе россиянином Вадимом Немковым.

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« Ч т о н а с ч ё т м о е г о с л е д у ю щ е г о б о я в М М А ? Я б ы х о т е л б р о с и т ь в ы з о в к а к о м у - н и б у д ь с о п е р н и к у и с р а з и т ь с я с н и м , н а п р и м е р , с Вадимом Немковым. Думаю, что ещё всё зависит от времени. Да, в PFL бывают интересные вызовы, и я готов к любому из них», — приводит слова Нганну портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.