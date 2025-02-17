Бивол заявил, что тренер бил его в детстве скакалкой

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью на официальном YouTube-канале Daily Mail Sport признался, что в детстве его тренер применял физические наказания во время тренировок.

« Е с л и т ы н е с л у ш а е ш ь т р е н е р а , п р о п у с к а е ш ь м и м о у ш е й е г о с л о в а , к о г д а о н ч т о - л и б о о б ъ я с н я е т д р у г и м д е т я м , е с л и т ы з а н и м а е ш ь с я е р у н д о й , т о о н н а к а з ы в а л н а с с к а к а л к о й . Э т о н е б ы л о ж е с т о к о и л и б о л ь н о , н о в с е ж е э т о б ы л о н е п р и я т н о , к о г д а т е б я н а к а з ы в а ю т н а г л а з а х у д р у г и х р е б я т » , — з а я в и л Б и в о л .

Реванш в противостоянии Артура Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола после этого поражения стала статистика 23-1.