Бивол объяснил, почему не обменялся с Бетербиевым рукопожатием

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBO россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему он не обменялся с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе непобеждённым соотечественником Артуром Бетербиевым рукопожатием после окончания совместного интервью.

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« [ М ы н е п о ж а л и р у к и ] , п о т о м у ч т о у А р т у р а т а к о й х а р а к т е р . О н н е п о ж и м а е т р у к и п р о т и в н и к а м . Я о б м е н и в а ю с ь р у к о п о ж а т и я м и с о с в о и м и о п п о н е н т а м и . М ы п р о с т о р а з н ы е . В с е р а з н ы е , и э т о н о р м а л ь н о » , — п р и в о д и т с л о в а Бивола портал DAZN.

Реванш между Дмитрием и Артуром состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой будет главным событием боксёрского турнира.