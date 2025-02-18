Минеев отказался от миллиона долларов за еще один бой с Исмаиловым

Российский боец Владимир Минеев заявил, что отказался от гонорара в 1 миллион долларов за новый бой с Магомедом Исмаиловым.

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Исмаилов и Минеев провели два боя по правилам ММА. Первый завершился вничью, во втором Минеев победил техническим нокаутом. Бой по правилам бокса завершился победой Минеева решением судей.

— К р а т к о о б ъ я с н ю в с ю с и т у а ц и ю : н е д а в н о М а г а (Исмаилов) через Камила Гаджиева передал мне, что готов заплатить 1 миллион долларов за наш четвертый бой. Хотелось бы сказать, что смысла в этом противостоянии нет, и сейчас у меня есть другие приоритеты в жизни. Я хочу помогать людям в ДНР, а также развивать среди молодежи здоровый образ жизни. Я считаю, что уже доказал все не только себе, но и публике, так что смысла для себя в этом я не вижу, — написал Минеев в Telegram‑канале.

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