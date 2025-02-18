Бивол: сейчас хочу решить вопрос с Артуром. После реванша всё равно будет, с кем драться

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA IBO россиянин Дмитрий Бивол поделился мыслями о будущем после того, как проведёт реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

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