Даниэль Кормье поставил под сомнение подготовку Перейры к бою с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье критично высказался о подготовке действующего обладателя титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) Алекса Перейры к поединку с Магомедом Анкалаевым.

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« Ч т о П е р е й р а д е л а е т в А в с т р а л и и ? У н е г о ч е р е з д в е н е д е л и б о й ! А н к а л а е в у ж е в Л а с - В е г а с е , я с т о л к н у л с я с н и м в U F C P I н а п р о ш л о й н е д е л е . И , п о п р а в д е г о в о р я , о н д о п р е д е л а с о с р е д о т о ч е н , о н г о т о в в ы и г р а т ь э т о т б о й . К о г д а я в е р н у л с я и з А в с т р а л и и , т о н е д е л ю п р о с ы п а л с я в т р и ч а с а у т р а . И м н е п л е в а т ь , ч т о у Перейры ещё есть время, уйдёт два-три дня, чтобы вернуться к часам Коннектикута, а затем ещё будет разница с Лас-Вегасом. Ему придётся иметь дело с последствиями», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Напомним, поединок Перейра – Анкалаев состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).