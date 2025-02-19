Чимаев называл себя россиянином, но получил паспорт ОАЭ. Зачем ему это?

Новое гражданство позволит Хамзату стать чемпионом UFC.

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Хамзат Чимаев — феномен в мире современных смешанных единоборств почти на уровне Конора Макгрегора. Яркий старт в UFC, бешеная харизма и отличный спортивный уровень сделали его любимцем многих фанатов. И Чимаев продолжает подкидывать как своим сторонникам, так и противником, всё новые и новые инфоповоды. На этот раз громкой новостью от Чимаева стало получение бойцом гражданства Объединённых Арабских Эмиратов.

На старте карьеры чеченец позиционировал себя в качестве российского спортсмена, который выступает под флагом Швеции. Впрочем, за пределами России и Швеции это мало кого интересовало. Борз продолжал творить чудеса в октагоне, требовал титульный шанс, но никак не мог его получить. Руководство промоушена давало неоднократные обещания Борзу, однако бой с чемпионом получали другие бойцы. Почему же так происходило?

Титульник для Чимаева промоушен планировал провести в США, но бойцу несколько раз подряд отказали в получении визы. Сразу несколько источников заявили, что это произошло из-за связей Хамзата с руководством Чеченской республики. Конечно, титульник Чимаева можно было бы провести за пределами США, однако Дана Уайт выразил твёрдое желание организовать такой поединок на территории Штатов, что принесло бы совсем другие деньги. Не будем забывать, что UFC — это бизнес.

И вот осенью 2024 года появилась надежда, что Хамзат начнёт в скором времени драться на территории США. Причиной называлась публичная поддержка со стороны Дональда Трампа, который назвал Чимаева потрясающим бойцом после победы над Робертом Уиттакером.

Возможно, после того как Трамп снова стал президентом, Чимаева могли начать вновь пускать на территорию США. Но паспорт ОАЭ — своеобразная страховка, чтобы практически наверняка избежать отказа в получении рабочей визы от миграционной службы США. Кроме того, власти ОАЭ выдают гражданство только в исключительных случаях, к примеру, за особые заслуги перед страной. Таким образом, паспорт этой страны является данью уважения к человеку, и отказываться от него Борзу было бы просто нецелесообразно.

Вручение паспорта Чимаеву вполне объяснимо. Стоит лишь вспомнить, сколько внимания было привлечено к ОАЭ благодаря поединкам с участием Хамзата. Приезд туристов со всего мира, освещение боёв ведущими спортивными СМИ — уже эти факторы являются весомыми для получения паспорта Эмиратов. И новое гражданство наверняка позволит Чимаеву приехать в США ради титульного поединка с Дрикусом дю Плесси. Их бой имеет все шансы стать прекрасным украшением турнира UFC на Международной бойцовской неделе, которая состоится в июне 2025 года.