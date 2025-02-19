Российский боксер Дмитрий Бивол отказался отвечать на вопросы о политике. Об этом сообщает Daily Mail.

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Бивол заявил, что не высказывает свои мысли по поводу политики. Он отметил, что у него есть друзья из России, Украины и других соседних государств.

«Это нелегко. Мы, русские, не можем проводить бои в России. Украинцы не могут драться на Украине. Только за границей. Так что могу сказать, что это плохо для бокса», — поделился спортсмен.

Бивол проведет реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым 22 февраля 2025 года. Поединок пройдет в саудовском Эр-Рияде.

12 октября Бивол уступил Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением.