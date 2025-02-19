Обвиняемый в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева признал вину

Житель Махачкалы Надырхан Кадирханов признал свою вину в убийстве бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Мутаева. Это произошло в ходе судебного заседания.

Процесс об убийстве 21-летнего Мутаева в январе прошлого года начался 19 февраля. На вопрос судьи о признании вины 19-летний обвиняемый ответил утвердительно.

«Да», — сказал Кадирханов, его слова передает РИА Новости из зала Ленинского районного суда Махачкалы.

Мутаев был убит в Махачкале 31 января 2024 года. Подозреваемый был задержан через несколько дней. Причины убийства неизвестны, одна из предполагаемых — месть. По некоторым данным, Мутаев был шумным соседом и избил Кадирханова, а тот мог затаить обиду.