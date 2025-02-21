Джозеф Паркер сделал заявление после снятия Дэниэля Дюбуа с их боя

Новозеландский боксёр Джозеф Паркер отреагировал на снятие британца Дэниэля Дюбуа с их поединка. Они должны были сразиться 22 февраля в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе снялся с боя из-за вирусной инфекции.

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«В жизни всякое случается. Не только в боксе – в жизни в целом. Нужно приспосабливаться и идти вперёд, несмотря ни на какие обстоятельства. Я хочу двигаться вперёд, и надеюсь, Даниэль скоро поправится», — сказал Дюбуа на канале Boxing News в YouTube.

В активе Паркера на профессиональном уровне 35 побед и три поражения. Ранее сообщалось, что его новым соперником станет претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе конголезец Мартин Баколе.