Рахмонов отказался от поединка за чемпионский пояс UFC

Непобежденный боец Рахмонов сообщил, что из‑за травмы отказался от поединка за чемпионский пояс UFC
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов сообщил, что ему предлагали провести поединок против представителя США Белала Мухаммада за чемпионский пояс, но он отказался из‑за повреждения.
Ранее было объявлено, что Мухаммад проведет защиту титула UFC в полусреднем весе, его соперником будет австралиец Джек Делла Маддалена. Поединок состоится 10 мая в Монреале.
— Большое спасибо UFC за то, что предложили мне первым сразиться за пояс. К сожалению, из‑за травмы я не буду готов к маю. Я встречусь с победителем позже в этом году, — написал Рахмонов в социальной сети X.
На счету казахстанского бойца 19 побед и ни одного поражения в ММА.