Бивол высказался о возможном обмене ударов в Бетербиевым в реванше

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их второй бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. В пером поединке победу одержал Бетербиев.

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