Рой Джонс поделился ожиданиями от боя между Биволом и Бетербиевым

Реванш между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом должен завершиться нокаутом. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший.

Бой, в котором Бетербиев будет защищать звание абсолютного чемпиона мира, состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

"Конечно, в мои лучшие годы я бы победил и Бивола, и Бетербиева, - сказал Джонс. - В их втором бою мы ждем большей активности, более яркого поединка. Я думаю, что этот бой должен завершиться досрочно".

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу. В активе 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летнего Бивола - 23 победы (12 нокаутом), 1 поражение.