Тищенко поделился прогнозом на реванш Бивола и Бетербиева

Двукратный олимпийский чемпион по боксу, россиянин Алексей Тищенко поделился прогнозом на реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, непобеждённым Артуром Бетербиевым и бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом. Бой между спортсменами состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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