На реванше Бетербиева и Бивола снова не будет аншлага. Почему?

Публика в Саудовской Аравии рискует пропустить лучший турнир года.

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В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса, он стартует в 20:00 мск. Главным событием турнира станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Этот поединок начнётся не ранее 23:30.

Первый бой между россиянами завершился победой Бетербиева решением большинства судей. При этом исторический поединок прошёл без аншлага на трибунах. Конечно, в Саудовской Аравии намного больше интереса к битвам с участием топовых американцев и британцев. Кроме того, на некоторые билеты цена была буквально космической. Казалось, организаторы просто обязаны проделать работу над ошибками. Но складывается всё совершенно иначе.

За день до турнира приходится констатировать – билеты на реванш не распроданы. Их можно приобрести через официальных распространителей. А значит, свободные места на арене будут снова. Основная проблема – отсутствие колоссального ажиотажа к главному бою. Нужно понимать, что именно для России этот поединок является событием межгалактического масштаба. А вот за рубежом к нему относятся довольно спокойно. Гораздо более ожидаемыми были бои Александра Усика и Тайсона Фьюри. Реванш Бетербиева и Бивола – намного более локальная история, рассчитанная на российских болельщиков.

Второй важнейший момент – интриги такого поединка. Перед первым боем их, как казалось, было больше. И «нолик» в графе поражений у каждого, и идеальный процент нокаутов у Бетербиева. Второй поединок с точки зрения истории и статистики выглядит уже не так привлекательно. Кроме того, многие эксперты мощно критикуют последние топовые противостояния. Под эту волну попали и сражения Усика и Фьюри, и первый бой россиян за звание абсолютного чемпиона мира. Их назвали не особо смотрибельными, поэтому посетить новое событие хотят далеко не все.

Вопрос, сколько билетов осталось, – довольно сложный. А всё потому, что большинство распространителей заветных «квитков» информацию не распространяют. Но предлагают приобрести тикеты, что лишний раз доказывает – их осталось достаточно. Очень важным фактором являются цены на билеты. Бюджетных вариантов очень мало. И вновь приходится вспоминать о том, что большинство желающих посетить поединок – из России. Болельщикам придётся потратиться на перелёт и проживание. Поэтому цены на билеты могут стать неподъёмным моментом. И разброс перед реваншем стал ещё более жёстким. Теперь можно посетить турнир за цену от 32 000 рублей (для сравнения, на первый бой прайс начинался от 20 800 рублей) до 2,6 млн рублей (против 1,5 млн рублей).

К сожалению, организаторы решили серьёзно поднять цены по сравнению с первым поединком. Конечно, ориентировались они на сам кард, который обещает получиться фантастическим. Но всё-таки важно понимать, что это лишь отталкивает болельщиков, заставляет сменить арену на удобное место у телевизора. Скорее всего, аншлага во время реванша вновь не будет. И это очень грустно.