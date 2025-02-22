Боксер Усик спародировал Роналду

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик побывал на домашнем матче «Аль-Насра», выступающем в чемпионате Саудовской Аравии. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба клуба в социальных сетях.

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38-летний спортсмен получил приглашение от команды выйти на поле, где исполнил фирменное празднование португальского нападающего Криштиану Роналду.

Украинец в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.