Бой Бетербиева и Бивола перенесли

Бой российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола перенесли на другую арену. Об этом сообщает Sports Illustrated.

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По информации источника, поединок должен был состояться на 25-тысячной Kingdom Arena, одного в итоге был перенесен на шеститысячной арене Venue Riyadh. Организаторы заявили, что сделали это для того, чтобы улучшить атмосферу вечера.

Бивол и Бетербиев проведут реванш 22 февраля 2025 года. Поединок пройдет в саудовском Эр-Рияде и начнется ближе к полуночи по московскому времени.

12 октября 2024 года Бивол проиграл Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением.