Президент IBA призвал провести третий бой Бивол - Бетербиев в Москве

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев обратился к любителям бокса за поддержкой своей инициативы - провести третий бой между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в Москве.

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- Я думаю, вы со мной согласитесь, что два лучших боксера мира и воспитанника Федерации бокса России на родной земле покажут один из самых зрелищных боев в истории мирового бокса. Это будет сильно, но обязательно нужно и ваше мнение. Делаем? - спросил Кремлев в своем Telegram-канале. - Третий бой нам нужен. Событие года надо повторить. Сколько бы это ни стоило, мы заберем этот матч‑реванш в Москву.

Кремлев также заявил, что начнет переговоры для проведения поединка, чтобы провести его в "Лужниках" и собрать 100 тысяч фанатов.

Напомним, что в октябре 2024 года Бетербиев раздельным решением судей победил Бивола, став абсолютным чемпионом мира. В ночь на воскресенье Бивол взял реванш, также решением большинства судей. Оба поединка проходили в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).