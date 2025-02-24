Топурия отказался от поединка с Царукяном

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия не планирует драться с первым номером рейтинга легковесов Арманом Царукяном, сообщил «ТАСС».

© Спорт день за днем

20 февраля Топурия сложил с себя полномочия чемпиона в полулегком весе и объявил о переходе в легкую весовую категорию. По данным источника, Топурия намерен сразу провести поединок за чемпионский титул. Он не хочет драться с кем-либо за звание претендента.

Топурия выиграл все 16 поединков (6 нокаутом, 8 сдачей, 2 решением) в смешанных единоборствах. Он занимает четвертое место в рейтинге UFC в независимости от весовой категории.

Действующий чемпион UFC в легком весе – Ислам Махачев. Он лидирует в рейтинге P4P.