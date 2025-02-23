Валуев оценил вероятность третьего боя между Бетербиевым и Биволом

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил вероятность третьего боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Его слова приводит Sport24.

По мнению бывшего спортсмена, он не просто возможен, а напрашивается.

«Мне понравился бой Бивола и Бетербиева! Победа Дмитрия абсолютно заслуженная. Именно поэтому я и ожидал реванша, потому что болел за Бивола», — заявил Валуев.

Ранее бой оценил украинский боксер Исмаил Силлах.

«Мы стали свидетелями исторического противостояния», — заявил он.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.