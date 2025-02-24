Бетербиев обратился к болельщикам после поражения от Бивола

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев обратится к болельщикам после реванша с соотечественником Дмитрием Биволом.

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Напомним, поединок состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.