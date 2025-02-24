Бивол иронично отреагировал на нежелание Бетербиева жать ему руку

Новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал примечательный эпизод в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым.

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Напомним, после оглашения судейского вердикта Бетербиев отказался жать Биволу руку, позже, по словам Дмитрия, объяснив это тем, что надеется на третий бой.