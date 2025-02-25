Два бойца избили трех моделей. Кажется, в поп-ММА тоже кризис

У организаторов закончились идеи, в октагоне всё больше жести.

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Мировые поп-MMA – очень любопытное явление. Говоря откровенно, жести в них становится всё больше. Раньше поединки сводили блогеров, сантехников, обычных работяг, которые далеки от мира профессионального спорта. Но промоутерам оказалось этого мало. Они начали искать новые форматы, проводить фрик-поединки. На днях в Румынии произошло то, что удивило даже самых бывалых зрителей. Организация Real Xtreme Fighting устроила необычное событие. Она свела в октагоне двух бойцов и… трёх моделей. И поединок получился действительно жёстким.

Девушки-модели – Алисия Бонита, Дениса Костеа и Мария Адриана. Они согласились выйти в клетку против двух профессиональных (!) бойцов – Костика Присекару и Себастьяна Речину. Кажется, собравшиеся фанаты планировали увидеть выставочный поединок, рассчитывали на «лёгкую» работу от мужчин. Кроме того, девушки вышли в защитных шлемах. Это должно было минимизировать полученный урон. Но, видимо, в дело вмешалось что-то личное. А всё потому, что мужчины с ходу бросились на оппоненток и начали наносить размашистые удары. Ни о какой жалости или аккуратной работе не шло и речи, парни буквально разбивали соперниц. И совершенно закономерно оказались сильнее.

Любопытно, что после завершения поединка одной из девушек не понравился исход. Она даже попыталась снова спровоцировать драку. Правда, служба безопасности сработала очень оперативно, погасила конфликт. Но модель не устроил такой расклад. Она возмутилась несправедливости в социальных сетях: «Я осталась стоять. Не стоит больше недооценивать женщин и принижать их только потому, что вы мужчины».

Естественно, такой поединок вызвал волну критики в социальных сетях. Там зрители высказывали недовольство увиденным. Вряд ли кому-то было действительно приятно смотреть на то, как девушки подвергаются форменному избиению. Но, к сожалению, такие ситуации уже не становятся чем-то удивительным. А «неравные» по числу участников бои и вовсе становятся трендом. Совсем недавно прошёл поединок, в рамках которого двум профессионалам противостояли 10 любителей. И где же был организован этот бой? Естественно, в Real Xtreme Fighting. Там численный перевес также не зарешал. Безусловно, профессионалы получили довольно серьёзный урон, были вынуждены отбиваться от толпы. Однако при этом выглядели мощно, поэтому одержали итоговую победу.

После просмотра таких боёв остаётся очень неприятный осадок. К сожалению, в поп-MMA не пытаются придумать ничего, что действительно повлияло бы на положительное развитие этого направления. Напротив, все актуальные тренды (мальчики против девочек, толпа против нескольких человек) выглядят не совсем адекватно, поднимают вопрос о моральной составляющей этого ответвления смешанных единоборств. Даже фрик-бои один на один выглядели намного более правильным решением. Но лиги окончательно сосредоточились на том, чтобы ловить хайп любой ценой.

Кризисом выглядит и то, какие именно способы привлечения внимания выбирают лиги. Интерес к поп-MMA рухнул настолько, что даже такие форматы – развлечение на пару раз. В итоге организаторам постоянно приходится понижать планку адеватности. Вот только, кажется, у всего этого должны быть какие-то границы. Которые, откровенно говоря, размываются. Поэтому мы всё чаще и видим подобные затеи.

Стоит констатировать, что поп-MMA окончательно оказались в кризисе. В России они и вовсе затухают, отмирают из-за постоянных ограничений и очевидного снижения зрительского интереса. А за границей серьёзный кризис идей. Нынешние тренды выглядят ужасно, но организаторы даже не пытаются выдумывать что-то новое. Они лишь старательно «выкачивают» весь хайп из форматов, отталкивающих самой своей сутью. Кажется, такое развитие непременно приведёт к окончательному отказу зрителей от просмотра подобных «зрелищ».