В команде Бивола высказались о сроках следующего боя боксера

В команде абсолютного чемпиона мира по боксу россиянина Дмитрия Бивола высказались о сроках проведения следующего боя с участием боксера. Об этом сообщает ТАСС.

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Там отметили, что ближайшее время Дмитрий потратит на восстановление, в том числе от травм.

«Следующий бой возможен осенью», — добавили в команде Бивола.

Ранее Бивол прокомментировал возможность проведения третьего боя с соотечественником Артуром Бетербиевым. Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок.

Бетербиев стал соперником Бивола по двум последним боям. В октябре 2024-го Бетербиев в поединке с соотечественником успешно защитил титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, а 23 февраля потерпел поражение от Бивола и утратил пояса.