Белгородский суд отклонил апелляцию приговора младшему Емельяненко

Белгородский суд отклонил апелляцию Ивана Емельяненко, осужденного по части 1 статье 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал адвокат бойца Сергей Карпеев.

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По его словам, приговор суда оставили без изменений, отклонив жалобу.

«Мы можем подать кассацию. Но для этого сначала нужно получить копию апелляционного определения суда. Поскольку оглашает только резолютивную часть, содержание определения и его мотивировочную часть мы не знаем», — заявил Карпеев.

18 декабря 2024 года стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа того же года. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.