Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

В июне 2023 года сессия Международного олимпийского комитета большинством голосов исключила Международную ассоциацию бокса (IBA) из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК. В октябре 2023 года президент МОК Томас Бах исключил возможность восстановления IBA как члена олимпийского движения.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и ряда других стран в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.