Теренс Кроуфорд назвал фаворита в реванше Усика и Дюбуа
Чемпион мира в четырех весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном реванше в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
«Усик — мой друг. Он лучший супертяжеловес в мире. Усик уже побеждал Дюбуа, и я отдаю предпочтение ему», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде. После поражения британец провел три поединка, во всех одержав досрочные победы.