Волкановски заявил о готовности к бою с Мовсаром Евлоевым

Бывший чемпион UFC в полулегком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски заявил о готовности к возможному поединку с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

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«Я выйду в клетку, заберу пояс и вызову Мовсара. Поэтому он может просто подождать, если хочет. Я поговорю с UFC и дам ему знать. Я заберу чемпионский пояс и подерусь с ним через три месяца. Дайте мне дату, и я сделаю все, как надо», — сказал Волкановски в подкасте Ариэля Хельвани.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.