Бивол поднялся в рейтинге лучших боксеров мира

Обновился рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории от издания The Ring.

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Новый абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол поднялся на четвертое место, обойдя своего соперника соотечественника Артура Бетербиева.

Рейтинг Pound-For-Pound от издания The Ring:

1. Александр Усик (23-0, 14 KO), Украина

2. Наоя Иноуэ (29-0, 26 KO), Япония

3. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO), США

4. Дмитрий Бивол (24-1, 12 KO), Россия

5. Артур Бетербиев (21-1, 20 KO), Россия

6. Джесси Родригес (21-0, 14 KO), США

7. Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO), Мексика

8. Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO), США

9. Дзюнто Накатани (30-0, 23 KO), Япония

10. Девин Хэйни (31-0, 15 KO), США