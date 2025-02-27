Бивол поднялся в рейтинге лучших боксеров мира

Бивол поднялся на 4-е место в рейтинге лучших боксёров мира от The Ring
Обновился рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории от издания The Ring.
Новый абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол поднялся на четвертое место, обойдя своего соперника соотечественника Артура Бетербиева.
Рейтинг Pound-For-Pound от издания The Ring:
1. Александр Усик (23-0, 14 KO), Украина
2. Наоя Иноуэ (29-0, 26 KO), Япония
3. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO), США
4. Дмитрий Бивол (24-1, 12 KO), Россия
5. Артур Бетербиев (21-1, 20 KO), Россия
6. Джесси Родригес (21-0, 14 KO), США
7. Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO), Мексика
8. Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO), США
9. Дзюнто Накатани (30-0, 23 KO), Япония
10. Девин Хэйни (31-0, 15 KO), США