Боец Ермеков: «Рассчитываю на пять раундов в поединке с Арышевым»

Казахстанский боец Даурен Ермеков в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» рассказал о том, как планирует выиграть бой у россиянина Дмитрия Арышева на турнире «Наше дело 87».

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В августе Арышев победил Ермекова техническим нокаутом во втором раунде. Бой в среднем весе прошел в рамках турнира «Наше дело 85» в Санкт‑Петербурге. Предстоящий бой за пояс лиги «Наше дело» в среднем весе будет состоять из пяти раундов. У Ермекова 15 побед и пять поражений. У 31‑летнего Арышева 16 побед, восемь поражений и ничья в ММА.

— Хочется поскорее реваншироваться. И все ждут.

— Дмитрий сказал, что вас весь Казахстан готовит к этому поединку?

— У нас еще нету пояса в нашей лиге, поэтому буду первым, кто привезет этот пояс в Казахстан.

— Почему так уверены в своей победе?

— После поражения я как бы восстаю из пепла, это хорошо у меня получается.

— Как планируете выиграть?

— Скорее всего, как дальнобойщик. Я рассчитываю на пять раундов. Нокаут, сабмишн — уже без разницы. Но я рассчитываю на пять раундов. Для себя я тоже в первом бою выводы сделал. Сейчас знаю, что надо делать, чтобы одержать победу.

— Почему вы сильнее Дмитрия?

— У него план не меняется никогда. Он как паровоз вперед идет. Мне надо реваншироваться, забрать свое, доказать, что я сильнее. Самым сильным средневесом в центральной Азии считаюсь, а в России есть, конечно, бойцы, но хочется потягаться еще, — рассказал Ермеков в эфире «Матч ТВ».

В прямом эфире турнир «Наше дело 87» в Казани будет показан на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции в пятницу в 19:30 (мск), на канале «Матч! Боец» трансляция начнется в 17:30 (мск).