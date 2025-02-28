Бивола могут лишить чемпионских поясов

Российский боксер Дмитрий Бивол может лишиться нескольких чемпионских поясов, добытых благодаря победе в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева. Об этом сообщает Uncrowned.

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По информации источника, это произойдет в случае, если Бивол не проведет обязательную защиту пояса. На титулы Бивола претендуют Майкл Эйферт (по линии Международной боксерской федерации — IBF) и Каллум Смит (от Всемирной боксерской организации — WBO).

В ночь на 23 февраля Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке-реванше с Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.