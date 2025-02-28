WBC лишит Бивола абсолютного чемпионства? Организация погналась за бюрократией

С такой же ситуацией уже сталкивался Усик.

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошёл большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бой вновь продлился все 12 раундов. В итоге победа осталась за Биволом большинством судейских голосов.

Первая мысль, которая посетила большинство умов, была о трилогии. Счёт в противостоянии – 1-1, поэтому такой вариант выглядел вполне закономерно. Вот только последние новости говорят, что Биволу придётся многим пожертвовать ради третьего поединка с Бетербиевым.

Дмитрий собрал на своих плечах все чемпионские пояса. Но звание абсолюта может довольно быстро утечь из его рук. Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что Бивол должен провести обязательную защиту против американца Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 KO). Если россиянин выберет трилогию с Бетербиевым и откажется от этого условия, организация может сделать титул вакантным. Тогда цена третьего поединка будет намного ниже. Там на кону уже не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Поэтому теперь Дмитрию предстоит выбирать.

Стоит отметить, что такая история уже случалась с другим абсолютным чемпионом мира. Александр Усик собрал в своей коллекции все титулы. Но наслаждался новым статусом всего лишь две недели. IBF лишила украинца титула 1 июня, когда в Саудовской Аравии свой бой провели Филип Хргович и Даниэль Дюбуа. Британец одержал победу техническим нокаутом и стал обладателем вакантного пояса, который по-прежнему удерживает. В итоге Александр продолжает тотально доминировать в «королевском» дивизионе, но при этом обладает не всеми титулами. Правда, совсем скоро Усик сможет исправить ситуацию.

Стоит отметить, что на такие поступки от боксёрских организаций очень болезненно реагируют спортсмены и эксперты. На несправедливость в отношении Александра очень резко отреагировал экс-чемпион мира и бывший соперник Усика Тони Беллью:

«Мой великий спорт стреляет себе в ногу. Зачем Усик должен освобождать пояс? Александр – лучший супертяжеловес планеты, и он только что это показал. Пусть он проведёт реванш с Фьюри или подерётся с другим претендентом на пояс. Всё очень просто. Меня приводит в бешенство политика этого вида спорта».

К сожалению, в такой ситуации приходится констатировать – организации занимаются «буквоедством». Конечно, они заинтересованы в продвижении своих претендентов. Но не в такой момент. Бенавидесу всего лишь 28 лет. Сложно говорить о том, что Дэвид не может немного подождать. А вот Бетербиеву – 40. И в его случае любая пауза может разрушить даже гипотетические шансы на удачный третий поединок с Биволом. Именно по этой причине хотелось бы, чтобы Артур всё-таки получил шанс поставить в этом противостоянии справедливую точку.

Безусловно, важную роль во всей этой истории сыграет Турки Аль аш-Шейх. А он максимально заинтересован в том, чтобы провести трилогию россиян. Поэтому, скорее всего, выпишет Биволу такой контракт, при котором Дмитрий даже не станет размышлять о том, нужно ли ему выходить на новый поединок с Бетербиевым. Есть ощущение, что, даже если титул всё-таки станет вакантным, наш соотечественник вернёт его очень быстро. Поэтому особого повода для паники нет. И из истории Бивола уже никто не вычеркнет. Дмитрий стал абсолютным чемпионом мира – встал в один ряд с великими.