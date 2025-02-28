ФБР может привлечь UFC для обучения агентов технике боя

Директор ФБР Кэш Патель рассматривает возможность привлечения тренеров из UFC для работы с агентами. Об этом информирует Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Предполагается, что за счёт работы с тренерами агенты ФБР смогут повысить свои навыки самообороны и ведения боя в целом.

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При этом, согласно источнику, нынешние агенты назвали идею «сюрреалистичной» и «дурацкой». Официальный представитель UFC после запроса Reuters ответил, что не располагает какой-либо информацией по этому поводу.

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