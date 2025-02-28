Катмен Бивола рассказал о забавном случае перед реваншем с Бетербиевым

Дмитрий Лучников, являющийся катменом обладателя абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, рассказал о забавной ситуации перед реваншем своего подопечного с Артуром Бетербиевым.

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«Был интересный случай перед боем — буквально за три часа до боя, когда мы уже собирались выезжать на арену, мне начал пробиваться во всех социальных сетях и названивать какой-то неизвестный номер. В итоге выяснилось, что это был один и тот же человек. Обычно в день боя я вообще отключаюсь от всего, и у меня режим тишины — я ни с кем не связываюсь по телефону, но здесь человек был очень настойчив. И мне пришлось переслушать все его сообщения и связаться с ним. В итоге он предложил следующее: «Слушай, тут один человек прилетел из Киргизии и привёз картину, которая была уникально сшита для Бивола! Выйди из раздевалки и забери её, пожалуйста, а лучше, чтобы Дима сам подошёл и забрал». Я же в это время собирал свой катменский инвентарь: в четвёртый или пятый раз проверял, всё ли у меня есть. Я немного не выдержал и сказал ему: «А что будет, если я вот сейчас что-то забуду из-за всего этого? Нам же на работу сейчас идти! Какие картины? Нужно было раньше договориться об этом с менеджером». Напряжение, в общем, было, и подобных моментов было много. Люди просто не понимают, почему ты не можешь расслабиться и наслаждаться происходящим вокруг», — сказал Лучников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Бивол и Бетербиев встречались в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Дмитрия большинством судейских голосов. Благодаря этому успеху Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.