Mash: петербуржцы заметили разъезжающего на авто Конора Макгрегора

В Санкт-Петербурге заметили мужчину, который крайне похож на бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке". "Мужчина, крайне похожий на Конора Макгрегора в его узнаваемом головном уборе, прилетел в Пулково, а затем в сопровождении охраны зашел в двери отеля For Seasons на Вознесенском проспекте", — говорится в публикации. Однако сотрудница отдела бронирования рассказала Telegram-каналу, что не располагает информацией о приезде звезды в Петербург. До этого Конор Макгрегор плюнул в лицо болельщику за фразу "Вперед, Хабиб". "Я плюю тебе в лицо. И что ты сделаешь? Ничего", — сказал он. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.