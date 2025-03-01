Конора Макгрегора заметили в Петербурге

В петербургском аэропорту Пулково заметили мужчину, похожего на бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, он в сопровождении охраны зашел в отель Four Seasons на Вознесенском проспекте.

В отделе бронирования гостиницы отметили, что информации о заселении Макгрегора нет. На опубликованных кадрах мужчина в пальто и в кепке, которую боец часто надевает для выхода в свет, заходит в отель.

Ранее чемпион России и Европы по боевому самбо Хадис Ибрагимов заявил, что Хабиб Нурмагомедов является лучшим бойцом в истории UFC и примером для всех спортсменов, как надо себя вести. По его мнению, результаты экс-чемпиона UFC вызывают уважение.

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов до этого уступил грузину Мерабу Двалишвили в борьбе за титул UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире в Лос-Анджелесе. Двалишвили победил единогласным решением судей — 48:47, 49:46, 48:47.