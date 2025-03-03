Алекс Перейра предложил Анкалаеву пари на $ 200 тыс.

Чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра обратился к своему сопернику россиянину Магомеду Анкалаеву, поединок с которым состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

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«Раз уж ты так уверен в победе, $ 200 тысяч на благотворительность по выбору победителя. Победа или поражение, а это поможет нуждающимся. Все в твоих руках», — написал Перейра в социальной сети X (ранее Twitter).

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александра Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.