Журова оценила идею Зеленского принести на встречу с Трампом чемпионский пояс Усика
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила идею президента Украины Владимира Зеленского принести на встречу с президентом США Дональдом Трампом пояс абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика. Ее слова приводит РИА Новости.
Журова назвала решение странным.
«Надо договариваться, а не демонстрировать какую-то силу. Трампу не нужны такие шоу», — заявила она.
28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. В качестве подарка украинский политик привез Трампу чемпионский пояс Усика. Во время визита пояс находился рядом с украинской делегацией.
Позже Усик заявил, что все чемпионские пояса находятся у него дома. Он объяснил, что Зеленский подарил Трампу специальный пояс.
«Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу сказать», — добавил Усик.