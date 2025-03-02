«Это не моя работа». Манел Капе — о скандальном моменте с тычком в глаз Алмабаева

Боец наилегчайшего дивизиона UFC Манел Капе, представляющий Анголу, дал комментарий по поводу скандального момента боя против казахстанца Асу Алмабаева, где он во втором раунде неумышленно ткнул пальцем в глаз соперника.

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«Это не моя работа, а рефери. Я ничего не видел. Я думаю, рефери должен быть внимательнее. Я столько всего перенёс в октагоне, так что ничего не могу сказать про этот момент толком. Было ясно, что он мог хорошо меня видеть и спокойно продолжал бой. Если бы он не мог драться и я бы увидел, что он действительно останавливается или жалуется на что-то, я бы дал ему время на восстановление и попросил бы об этом рефери. Я просто ничего не видел подобного, поэтому я просто дрался», — приводит слова Капе MMA Fighting.

Напомним, Капе победил Алмабаева техническим нокаутом в третьем раунде.