Все внимание на титульник Перейры и Анкалаева. Главные бои недели

А в топе тяжёлого веса UFC может появиться новый россиянин.

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Наступает новая неделя: любителей единоборств ждут новые интересные турниры и яркие противостояния. Разумеется, основное внимание будет приковано к турниру UFC 313, где наш соотечественник Магомед Анкалаев наконец-то проведёт титульный бой против Алекса Перейры. На том же турнире состоится не менее интригующий реванш Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева, который обещает быть максимально зрелищным и захватывающим. Ну и, конечно, не обойдётся без профессионального бокса.

В ночь с 7 на 8 марта. Харлем Юбэнк – Тайрон Маккенна

В Англии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии вечера свой бой проведёт брат топового средневеса Криса Юбэнка – Харлем Юбэнк. Харлем подаёт не меньшие надежды, чем более титулованный родственник, идёт с рекордом 20-0 и мечтает влететь в топ полусреднего веса. На его пути будет Тайрон Маккенна с рекордом 24-5-1, но, что главное, на кону в этом поединке будет стоять пояс IBF Continental, а этот титул позволит Харлему заявить о себе ещё громче.

В ночь с 8 на 9 марта. Алекс Перейра – Магомед Анкалаев

Пожалуй, один из самых ожидаемых поединков для российских фанатов ММА состоится в ближайшие выходные. Магомед Анкалаев, который уже второй год охотится за Алексом Перейрой, всё-таки получил свой шанс. Отличное выступление против Александара Ракича убедило руководство UFC в том, что россиянин заслужил свой титульный шанс, да и Алекс Перейра уже перебил весь дивизион: кроме Магомеда, не осталось соперников. Да, Анкалаеву придётся выступать в Рамадан, но он давно шёл к своей цели, так что это не должно стать для него преградой.

В ночь с 8 на 9 марта. Джастин Гэтжи – Рафаэль Физиев

Один из самых ярких бойцов лёгкого веса Джастин Гэтжи возвращается в октагон. Последний поединок Хайлайта сложился не лучшим образом, он улетел в глухой нокаут от Макса Холлоуэя. Гэтжи должен был провести бой против Дэна Хукера, но тот снялся с поединка, и единственным, кто согласился выйти на замену, стал Рафаэль Физиев. Атаман уже дрался с Гэтжи: в первом бою парни устроили настоящую рубку, сломали друг другу носы, и Джастин забрал победу раздельным решением судей. С учётом того, какой яркий был первый бой, нам стоит ожидать огня и в реванше.

В ночь с 8 на 9 марта. Ри Цуруя – Джошуа Ван

Наилегчайший вес UFC давно вызывает много споров. В топе дивизиона не так много новых имён, многие бойцы дрались друг с другом несколько раз. На UFC 313 поединок проведут два потенциальных претендента на включение в титульную гонку — Джошуа Ван разделит клетку с Ри Цуруей. Джошуа Ван идёт в промоушене с рекордом 5-1 и на серии из двух побед. А вот его соперник в главной лиге мира провёл только один поединок и выиграл его. Зато у Цуруи идеальный рекорд 10-0, причём японец хорош как в стойке, так и в партере: по четыре победы нокаутами и приёмами. Победа над Ваном откроет Ри дорогу в топ-15, и его можно будет рассматривать как восходящую звезду дивизиона «мухачей» — с учётом того, что японцу всего 22 года.

В ночь с 8 на 9 марта. Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев

В прелимах UFC 313 тоже будут интересные поединки. Особого внимания заслуживает бой Кёртиса Блэйдса и Ризвана Куниева в тяжёлом весе. Куниев только дебютирует в лучшей лиге мира, пройдя через Претендентскую серию, и сразу же получил в соперники пятого номера рейтинга Кёртиса Блэйдса. В активе Ризвана была победа над Ренаном Феррейрой, который не так давно дрался с Фрэнсисом Нганну, но она не была засчитана из-за проваленного допинг-теста. Сейчас у Ризвана дела идут лучше, эту историю он забыл и нацелен навести шума в лучшей лиге мира. Однако Блэйдс — крайне тяжёлый соперник с отличной борьбой, Александр Волков соврать не даст. Так что для Куниева это будет настоящая проверка на прочность.