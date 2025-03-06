Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Перейра – Анкалаев

Бывший чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем бое за титул в полутяжелом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

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«Думаю, Перейра будет раз за разом бить по ногам, а затем выведет себя на левый хук. Алекс Перейра победит нокаутом. Он нокаутирует его [Анкалаева] в четвертом или пятом раунде», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александра Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 313.