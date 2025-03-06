Анкалаев ответил, по-прежнему ли он хочет нокаутировать Перейру

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил, по-прежнему ли он хочет нокаутировать действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейру в поединке, который состоится 9 марта на турнире UFC 313.

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«Как только клетка закроется, я его прощупаю [чтобы понять — смогу нокаутировать или нет]. Мы знаем, что Алекс открытый боец, который бросается вперёд. И многие в курсе, что бывает, когда они идут на меня», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале Daniel Cormier.

Напомним, бой между Перейрой и Анкалаевым станет главным событием турнира.