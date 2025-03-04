10 марта состоится ММА Серия-89. Интервью с главным бойцом – Сергеем Бобрышевым

Топовые представители России и Бразилии оспорят право владения поясом неоспоримого чемпиона в полусреднем весе. Турнир в очередной раз примет в своих стенах гастрономический театр «Одеон».

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Бобрышев vs Гонсалвес – одно из наиболее значимых противостояний в истории ММА Серии. Оба находятся во главе дивизиона и считаются чуть ли не самыми именитыми спортсменами организации. На счету Сергея серия из шести побед, а Джефферсон выиграл семь противостояний подряд. Всего в послужном списке оппонентов 21 успешное выступление на двоих в ММА Серии.

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Для Бобрышева бой с Гонсалвесом должен стать самым главным испытанием в карьере, и впервые ему выпал шанс претендовать на титул неоспоримого чемпиона лиги в полусреднем весе. Сергей уже многое доказал, выступая в ММА Серии. Он побил несколько именитых представителей поп-ММА, оформил большое количество финишей и приучил публику к ярким перфомансам, став самым популярным бойцом организации.

Судьба Сергея Бобрышева уже неплохо известна в среде поклонников единоборств нашей страны. Боец из Мурома пришел в профессиональный спорт, будучи взрослым юношей, и всего за пару лет занятий сумел выйти на высокий уровень. Ему доводилось работать крановщиком, ремонтником, заниматься строительством и много чего еще. Теперь Бобрышев – один из ярчайших российских полусредневесов, которому вот-вот предстоит подраться за главный титул в жизни.

- Да, конечно, я рад, хотя это и было немного неожиданно, – признается Бобрышев. – Неожиданно для меня было, что это бой за титул. Но я в себе уверен, естественно, хотя это ММА, и здесь 50 на 50 всегда. Победит сильнейший, мы готовимся.

- Примерно год назад у тебя случилась та история неприятная с инфекцией в ноге, после которой пришлось ложиться на операцию. Можешь сейчас сказать, что все последствия той инфекции уже удалось преодолеть и полностью восстановиться?

- Да, абсолютно. Все хорошо, все здорово, я восстановился полностью. Это вы увидите 10 марта, я вам обещаю!

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- Я пообщалась с Джефферсоном, и он сказал, что знает о тебе все – во сколько ты ложишься, во сколько встаешь, что ешь, с кем общаешься. Тебя это пугает?

- Знаете, что я вам хочу сказать: Джефферсон ничего не знает обо мне, это 100 процентов. Если бы он знал, он отказался бы от боя со мной.

- Как считаешь, Джефферсон сильнейший твой соперник в ММА Серии?

- Каждый раз я себе в голову вбиваю, что мой следующий соперник – это сильнейший соперник, который со мной выходит. Что было раньше – оно позади. Сейчас у всех уровень уже высокий, хороший. Я знаю, где Джефферсон тренируется – в команде Gor MMA. В этой команде есть очень много крутых бойцов, хороших. Я уверен, что он подготовится ко мне как следует, и это очень круто, кайфово, я жду этого.

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- Ты уже бился с бразильцами Джуниором Маркесом и Кассио Жакаре, они оба готовились против тебя в зале Gor MMA. Нет опасения, что в команде после двух неудачных попыток все-таки смогут подобрать к тебе правильный план на бой?

- Думается много чего в голове. Я уверен, что они работают на меня плотно, ищут все мои косячки, определенные ключики под меня. Но на это мы готовимся тоже. Я же тоже сказочный, можно сказать, персонаж, и каждый бой у меня все по-разному. Пусть он не думает, что я буду работать однотипно. Да я и ни с кем не работал однотипно.

- Как оцениваешь свою форму сейчас? Как проходит подготовка?

- Подготовка – хорошо, отлично. У меня было чуть больше отдыха, чем надо, но надеюсь, что к концу подготовки все будет супер и буду чувствовать себя на все 100 процентов.

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Турнир ММА Серия-89, который состоится 10 марта в гастрономическом театре «Одеон», станет вторым мероприятием для лиги в 2025 году. В карде значится восемь высококлассным поединков, представляющих шесть разных государств. Среди участников выделяются имена таких спортсменов как Аркадий Осипян, Илья Мельников, Никита Бархатов и Вячеслав Скотников, а венцом всего вечера боев станет столкновение Сергея Бобрышева и Джефферсона Гонсалвеса, на кону в котором будет стоять неоспоримый пояс чемпиона ММА Серии в полусреднем весе.