Объявлен следующий бой Мартина Баколе

Африканский нокаутёр супертяжёлого дивизиона Мартин Баколе (21-2, 16 КО) свой следующий бой проведёт 3 мая в Саудовской Аравии против нигерийца Эфе Аджагбы (20-1, 14 КО). Об этом сообщает портал Boxing Scene.

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Напомним, Баколе свой последний бой проводил в феврале в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где вышел на кратчайшем уведомлении против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера, заменив действующего чемпиона мира по версии IBF, и проиграл нокаутом во втором раунде.

Стоит отметить, что первоначально бой между Баколе и Аджагбой должен был состояться ранее и на кону этого противостояния стоял статус обязательного претендента на титул чемпиона мира, но из-за выступления Баколе против Паркера Международная боксёрская Федерация объявила, что переназначит претендентский бой.